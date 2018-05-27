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Новый снимок с фитнес-тренировки Анны наделал много шума в Сети. Пользователи подметили, что девушка с раннего утра делает упражнения в полном обмундировании.

Бузова возмутила поклонников занятиями «в полной раскраске». Бдительные подписчики Анны заметили, что красавица решила взять тушь и румяна раньше, чем гантели.

«В полной раскраске, что же вы занимаетесь спортом, а смыть косметику не догадались? лучший макияж для молодой девушки ваших лет - лучезарная улыбка!», - сообщает пользователь.

Сама же Анна Бузова проблемы не видит. Она радостно написала подписчикам свой комментарий по этому поводу.

«Моё воскресное утро началось с йоги, вкусного полезного завтрака и отличного настроения с желанием свернуть горы», - сообщила Анна.

«В полной раскраске» и ранее замечали сестру Ольги Бузовой, но ее красоту трудно скрыть, уверенны пользователи Сети. К слову, ранее в Сети появился снимок Анны Бузовой.

По словам комментаторов, она перестала стесняться брекетов и свободно позирует с ними перед камерами. А вот ее сестра Ольга Бузова едва пережила стебания ведущих на музпремии РУ.ТВ. Примечательно, что проиграла главная поп-артистка России в номинации «Самый сексуальный клип».