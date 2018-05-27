Мать Тимати показала эмоциональную и харизматичную внучку Алису

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Симона Яковлевна опубликовала в своём Instagram целый ряд фотографий с девочкой. На них она запечатлена в различных артистичных позах и с интересным выражением лица. Фанаты в комментариях принялись спорить о том, на кого похожа Алиса – на маму или на папу.

Мать популярного исполнителя Тимати Симона Яковлевна активно ведёт свой блок в Instagram, который полностью посвящён внучке Алисе. На этот раз женщина показала эмоциональную и харизматичную девочку на нескольких фотографиях. За короткий промежуток времени публикация собрала почти 42 тысячи отметок «Нравится».

Фанаты пришли в восторг, увидев артистичную внучку Симоны Яковлевны Алису. В комментариях они устроили спор, на кого девочка больше похожа – на маму Алёну или на Папу Тимура. Многие всё же пришли к выводу, что Алиса растёт красавицей, и это всё благодаря генам матери. Несмотря на все споры подписчики всё же сошлись во мнении, что девочка «прелестный ребёнок». Хотя некоторые хейтеры всё же предложили отрастить Алисе волосы, потому что она похожа на «пацанку».

Стоит отметить, что после развода у Тимати и матери его ребёнка Алёны Шишковой остались хорошие отношения. По-видимому, делить Алису родители не стали. Девочка проводит время как с отцом, так и с матерью, прекрасно ладя с обоими. Тимати с Алёной даже устраивают совместные фотосессии с дочерью. Несмотря на свой плотный график знаменитости всё же находят время на воспитание девочки.