Модель из Воронежа снова под атакой извращенцев

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Сексуальные формы девушки притягивают к себе внимание мужчин.

Она родом из Воронежа. Сейчас девушка проживает в США и работает, как модель. Её последнее видео в сети оказалось под настоящей атакой извращенцев.

Модель очень популярна. Количество её подписчиков превышает 4 миллиона. Это не удивительно при таких соблазнительных формах. Впрочем, они привлекают и множество извращенцев, «достающих» девушку из Воронежа своими «комментами».

Сейчас они касаются последнего ролика, который модель разместила в своём аккаунте. На нём она позирует в «ну очень открытом купальнике». В сопроводительном тексте она спрашивает фолловеров, удавалось ли им когда-либо видеть подобное бикини.

Многие из них восхитились новыми изображениями своей любимицы. Однако, немало и извращенцев, которые сопроводили новое видео модели из Воронежа своими грязными фантазиями эротического содержания.

При этом, многие из них высказаны так, что нормальный человек не стал бы произносить подобные выражения вслух.

Видимо, Сеть действительно стирает этические барьеры, что способствует активизации в ней подобных извращенцев. Иванова не отвечает на подобные «комменты».

Модель переехала в США из Воронежа, когда училась в школе. Популярность пришла к ней после того, как она снялась в клипе вместе с Джастином Бибером.