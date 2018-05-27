Поклонники заинтригованы таинственными планами Волочковой на подаренного коня

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Анастасия Волочкова похвасталась удивительным подарком. Как утверждает балерина, ей и дочери Арине подарили коня Зорро. Женщина пишет, что у нее возник план на животное. На какой – не говорит.

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова выставила фотографию, где она с дочерью отдыхает во дворе. Сама балерина сидит за столом, а Арина – у костра. Однако в комментариях знаменитость написала не про пикник, а про коня. По ее словам, Зорро ей подарили, и он оказался «нереально крутым». В связи с этим у нее возник план.

Но что же это за план звезда не говорит и даже не намекает в многочисленных хэштегах. Естественно, поклонники оказались заинтригованы, однако догадаться, что же имела в виду Волочкова, у них не получилось. Некоторые предположили, что балерина хочет подарить его конюшне, где больные дети занимаются иппотерапией или разместить где-нибудь еще и устроить фотосессию. Многих рассмешил комментарий одного подписчика, который говорил, что, судя по яркому костру и тарелках, конь «пошел» на шашлык.