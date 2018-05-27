Из-за Собчак люди не верят в развод Шнурова и Матильды

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Ксения Собчак шокирует фанатов Сергея Шнурова. Они уже не верят, что музыкант действительно разводится с Матильдой, как сообщает VladTime.

Недавно Сергей Шнуров в Сети уведомил подписчиков, что он расстаётся с женой. Шокированы этим были не только фанаты, но и Ксения Собчак. Во время следующего выступления «Ленинграда» светская львица с ругательствами вынудила Шнурова и Матильду помириться.

В Сети она указала, что теперь «всё будет хорошо», добавив совместные фото с участниками пары. Фанаты, увидев это, обрадовались, решив, что у Собчак действительно получилось помирить Шнурова и Матильду. Правда, нашлись и скептики. На странице музыканта появился проникновенный стих, где он пишет, что не смог удержать мечту и испытывает боль. По мнению комментаторов, это является подтверждением, что всё-таки всё кончено.