Маша Ефросинина заинтриговала поклонников переменами в жизни

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Об этом телеведущая сообщила в социальной сети Instagram. Отметить день рождения с семьей привлекательная брюнетка решила побегом в Брюссель. Также Маша решила рассказать поклонникам о планах на будущее.

Ефросинина заинтриговала поклонников переменами в жизни.

«Мой новый год, просто знай - у меня на тебя большие планы», - написала в социальной сети девушка.

Таким необычным пожеланием и готовностью к новому Маша отметила свой день рождения. В подарок с утра молодая мамочка получила цветы и презенты от супруга и детей. После вместе отправились гулять по улицам города, а фотоотчет с прогулки Ефросинина опубликовала в Сети.

На данный момент, Машу считают одной из самых успешных телеведущих Украины, поскольку начало ее карьеры совпало с раскруткой Сергея Притулы и Александра Педана. Эта троица и сейчас поддерживает отношения, и неоднократно заявляет, что украинский шоу-бизнес они покорили.