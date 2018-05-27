Кожевникова приехала за благословлением в Патриаршее Подворье в Переделкино

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27 мая христианский народ отмечается День Святой Троицы. Верующие направляются в церкви на служения, слушая проповеди священников о трех лицах единого по существу Бога.

Актриса Мария Кожевникова провела воскресное утро в Храме Спаса Преображения Господня в Переделкино, о чем свидетельствует ее Instagram-аккаунт. Узнавшая Патриаршее Подворье подписчица поинтересовалась у звезды, какими судьбами она оказалась в дачном поселке Внуковского поселения.

«Приехала в гости за благословлением к Батюшке Илье», - ответила Мария Кожевникова, параллельно поздравив христианский народ с Днем Святой Троицы.

В последнее время звезда «Универа» все чаще начала поднимать тему духовных ценностей. Ранее Кожевникова осудила современное общество, стершее до бесстыдства рамки приличия.