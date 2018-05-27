Юлия Рутберг вспоминает своего умершего отца со слезами

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Илья Григорьевич Рутберг ушёл из жизни в 2014 году. Его дочь до сих пор не может смириться с тем, что это случилось.

Юлия Рутберг, являющаяся народной артисткой РФ, со слезами вспоминает своего умершего отца. Она уверена, что он продолжает поддерживать её до сих пор.

Об этом она поделилась со зрителями программы «Однажды». Она помнит отца таким, который всегда был для неё примером. До сих пор Рутберг обращается к нему за помощью в своих мыслях.

Бывает, сказала Рутберг, в профессиональном плане «не получается и всё валится из рук». В такие моменты, со слов актрисы, она видит перед собой глаза умершего отца и просит его «Батенька, помоги». И это «срабатывает».

Илья Рутберг во всём поддерживал свою дочь. Он был горд её достижениями и часто посещал спектакли, в которых она играла.

Юлия считает, что из жизни ушло только измученное болезнями тело отца. Но с ней остались его фразы, воспоминания и привычки.

Также Рутберг рассказал о своём сыне Григории, который и сам уже дважды папа. После этого она вновь вспомнила отца. Как тот с удовольствием купал его.

Илья Рутберг был профессором, актёром и театральным педагогом. Ему присвоили звание Заслуженного деятеля искусств России.

Отец и дочь были внешне очень похожи друг на друга.