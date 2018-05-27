«Бил меня без причины»: звезду «Дом-2» преследует бывший парень-наркоман

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Анастасия Балинская пожаловалась на преследования бывшего парня. Звезда реалити-шоу «Дом-2» утверждает, что он наркоман и потенциально опасен для неё, так как во время отношений бил Анастасию.

Девушка рассказала историю их короткого любовного романа. Познакомилась пара на курорте в Турции. Анастасия Балинская призналась, что молодой человек сразу вызвал у неё симпатию, и после возвращения в Россию они продолжили встречаться. Вначале звезду реалити-шоу не насторожило пристрастие возлюбленного к наркотикам.

Однако когда пара начала жить вместе, Анастасия Балинская поняла. Насколько она ошибалась, когда наркозависимый молодой человек из-за ломки бил её без причины и оскорблял. Спустя две недели девушка ушла от него.

Теперь она страдает от постоянных преследований юноши, который продолжает искать с ней встречи. Информации о том, обращалась ли звезда реалити-шоу «Дом-2» к правоохранительным органам за помощью, не известна.