Мужа Ксении Бородиной упрекнули в отсутствии фантазии

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Мужчина сначала решил выложить фото, но как подписать семейный снимок на премии ru.tv он так и не придумал. Фанаты сразу же начали высмеивать супруга прославленной ведущей Курбана Омарова.

Вчера, 26 мая, в Москве состоялось крупное светское мероприятие – премия ru.tv. На красной дорожке присутствовало огромное количество звёзд российского шоу-бизнеса. Среди них и была и частая гостья таких мероприятий Ксения Бородина со своими дочерями, сыном и мужем Курбаном Омаровым.

Некоторое время назад муж Ксении Бородиной на своей официальной странице в Instagram опубликовал фотографию всей своей семьи. Хотя и сам бизнесмен, и его дети с супругой получились на снимке очень хорошо, но вот придумать подпись под такую яркую фотографию Омарову так и не удалось. Он попросил фанатов самим придумать текст. На это поклонники упрекнули мужчину в отсутствии фантазии.

Некоторые комментаторы сразу же стали высмеивать Курбана Омарова, хотя нашлись и те, кто всё же решил придумать подпись к публикации.