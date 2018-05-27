Во время вручения наград эпатажная певица опозорилась выбором наряда – фрика-инопланетянина. Проиграв в номинации «Самый сексуальный клип», артистке дали утешительную конфету в виде номинации «Ольга Бузова года».
Ольга Бузова едва пережила стебания ведущих на музпремии РУ.ТВ. Примечательно, что проиграла главная поп-артистка России в номинации «Самый сексуальный клип». Утешительной наградой стал приз «Ольга Бузова года». Ведущий мероприятия пошутил, что артистке было очень сложно обойти саму себя, на что Ольга отшутилась.
Ольгу также затравили за нелепые высказывания и необычный наряд хейтеры в Сети.
«Умственное развитие остановилось в 10 лет.....», - пишет псевдопоклонник.
«Вот честное слово хотелось бы прийти на концерт только для того, чтоб запустить тухлым яйцо», - сообщает фанат.
Однако защитить Бузову всегда есть кому, тем более Ольга получила оригинальную именную награду.