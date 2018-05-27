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Во время вручения наград эпатажная певица опозорилась выбором наряда – фрика-инопланетянина. Проиграв в номинации «Самый сексуальный клип», артистке дали утешительную конфету в виде номинации «Ольга Бузова года».

Ольга Бузова едва пережила стебания ведущих на музпремии РУ.ТВ. Примечательно, что проиграла главная поп-артистка России в номинации «Самый сексуальный клип». Утешительной наградой стал приз «Ольга Бузова года». Ведущий мероприятия пошутил, что артистке было очень сложно обойти саму себя, на что Ольга отшутилась.

«Жизнь одна, и я хочу проживать её ярко. Спасибо большое всем моим людям, что принимаете и любите меня любой. Самая большая награда для меня - это ваша ЛЮБОВЬ», - написала Бузова.

Ольгу также затравили за нелепые высказывания и необычный наряд хейтеры в Сети.

«Умственное развитие остановилось в 10 лет.....», - пишет псевдопоклонник. «Вот честное слово хотелось бы прийти на концерт только для того, чтоб запустить тухлым яйцо», - сообщает фанат.

Однако защитить Бузову всегда есть кому, тем более Ольга получила оригинальную именную награду.

«Оля, вы проходите мимо - отрицательных эмоций много у завистников. Люди, которые видят, как много вы работаете - ценят вас. Будьте здоровой, будьте счастливой и чтобы вас окружали добрые искренние люди!!!», - поддержали певицу поклонники.