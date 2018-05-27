Поклонники Сати Казановой переживают за её брак

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Фанатов Казановой озадачил её пост в Instagram, где она упоминает о предательстве.

Вслед за известиями о разводе лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова и его супруги Матильды соцсети всколыхнули возможные проблемы в личной жизни у певицы Сати Казановой. Поклонники знаменитости переживают за её брак, опасаясь, что её отношения с итальянским фотографом Стефано Тиоццо трещат по швам.

Поводом для волнения фанатов стала публикация в Instagram звезды. В очередной публикации Сати поинтересовалась у подписчиков, доводилось ли им когда-нибудь переживать предательство. Также Казанова призналась, что на сердце у неё появился ещё один «рубец», заявив, что понять мотивы предавшего ей в силу своей растерянности не удаётся. Певица заявила, что в таких случаях необходимо попытаться простить близкого человека и продолжить жить дальше. Знаменитость не уточнила, кто именно её предал, однако поклонники догадались, что речь идёт о супруге Казановой.

Ранее мы писали, что поклонников Сати озадачил её обтянутый платьем живот. Фанаты заподозрили, что певица скрывает беременность.