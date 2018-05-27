«Старая Мальвина»: Поклонники раскритиковали новый образ певицы Жасмин

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Популярная российская певица Жасмин всегда радовала поклонников яркими образами и стильными нарядами, однако на этот раз артистка попала в модный конфуз. Пользователи Сети не оценили новый образ певицы и прозвали Жасмин «старой Мальвиной».

Певица Жасмин стала одной из гостей модной премии глянцевого издания Moda Topical. На этот раз артистке не удалось очаровать своим внешнем видом поклонников, которые с критикой отнеслись к платью знаменитости. Дело в том, что для престижной церемонии жасмин выбрала платье с цветочным принтом, а голову украсила большим черным атласным бантом.

Требовательные интернет-пользователи заявили, что Жасмин не стоило появляться на публике в подобным нарядом и пытаться «молодиться» за свет бантов и цветочного принта. За неудачный наряд с бантом поклонники прозвали артистку «старой Мальвиной».