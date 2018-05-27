34-летняя Наталья Рудова рассказала, как есть и не поправляться

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34-летняя Наталья Рудова всегда удивляла поклонников стройной фигурой, и многие давно просили рассказать секрет правильного питания. Поэтому актриса решила дать ответ, какие же продукты являются ее любимыми.

Как говорит Рудова, у нее очень сложный организм с медленным метаболизмом. Актриса сообщает, что из-за таких особенностей может поправиться даже от взгляда на еду. Поэтому ей пришлось отказаться от столь любимых мучных и кондитерских изделий. Даже те рецепты, которые считались диетическими, актриса не могла себе позволить.

Далее Рудова рассказала про чудо-хлеб из зеленой гречки. Секрет этого продукта в том, что он легко усваивается и дает организму необходимые микроэлементы. Подписчики согласились с тем, что «зеленые» продукты, а также цельнозерновые очень полезны для организма, и нужны не только тем, кто хочет похудеть. Однако многие не понимают, почему актриса сидит на диете постоянно. По мнению поклонников, Рудова преувеличивает, ведь с ее фигурой можно съесть и торт, а не мучатся диетическими продуктами.