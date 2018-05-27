Певица Бьянка объявила дату релиза нового альбома

Сегодня, 13:32

Поклонники звезды давно просили кумира назвать дату выхода нового альбома. Звезда объявила не только число и месяц релиза, но и особенности нового творения певицы.

На странице в Instagram исполнительница больше месяца дразнила своих подписчиков роликами записи новых песен для альбома, не называя предполагаемую дату выхода. Фанаты с нетерпением ждали, когда их кумир раскроет тайну и порадует их новыми хитами.

В новой публикации Бьянки её поклонники смогли не только узнать точную дату релиза нового альбома, но и послушать короткий отрывок из новой песни, который, как они признались, очень им понравился. Кроме этого, звезда рассказала особенности её нового творения. Оказалось, что альбом будет не обычного формата, а мини. Кроме того, в песнях будет присутствовать аккомпанемент инструментальной музыки. Об этом подписчики могли догадаться и ранее, так как на странице у Бьянки опубликованы несколько видеороликов репетиций оркестра и даже фотография нотного листа с названием песни «Фиолетовый».

Теперь поклонники Бьянки ждут выхода нового альбома певицы, который состоится 1 июня.