Снимок Егора Крида с неизвестной девушкой поразил поклонников

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Исполнитель Егор Крид показал в Сети новый снимок, где держал в объятиях некую девушку, как сообщает VladTime. Интернет-пользователи поразились этому настолько, что начали раздумывать, с кем же он был.

Часть поклонников решили, что в объятиях Егора Крида участница проекта «Холостяк». Однако под снимком исполнитель много акцента сделал на фанатской любви. Он подчёркивал, что не имеет значения, награждают ли высокопоставленные критики, а приятнее артисту полные залы на концертах, поддержка и доверие людей. Певец уточнил, что если всё это есть, то попытки что-то доказать можно оставить, ведь предел уже определён.

Некоторые фанаты, учитывая эту речь, решили, что на снимке не может быть участница «Холостяка». Если Егор Крид писал о поклонниках – значит, и девушка на снимке относится к ним, это выглядит гораздо более логично. Они даже смогли обнаружить страницу фанатки в Сети. Имя девушки – Ирина. Учитывая публикации, она не в шоу-бизнесе, так что вряд ли могла где-то сниматься, включая и «Холостяк».