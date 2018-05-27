Егора Крида заметили в компании финалистки "Холостяка" за пределами проекта

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6 сезон реалити-шоу «Холостяк» близится к финалу, однако за 2 недели до окончания передачи в Сети появилась видеозапись, накалившая страсти на проекте. На ней главный герой шоу Егор Крид запечатлён в компании потенциальной победительницы Виктории Коротковой.

Выбрать победительницу холостяку удастся только через две недели, а его уже успели увидеть в компании одной из участниц. На опубликованном в Интернете видео показано, как оживлённо беседуют Егор Крид и Виктория Короткова. Главный герой активно жестикулирует, что только доказывает его интерес к разговору, даже если он может показаться недовольным. Встреча состоялась после выступления Егора на сцене шоу «Песни», где его и подкараулила Виктория, одетая в короткие шорты и белую рубашку.

Стоит отметить, что в рамках шоу «Холостяк» участницам запрещено встречаться с главными героями вне рамок проекта, если условия не были обговорены заранее. Это может стать причиной штрафа для Виктории, однако столь неожиданное видео послужит появлению повышенного интереса к финальным выпускам телепередачи.