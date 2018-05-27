Песня Егора Крида и Terry заняла первое место в iTunes

Сегодня, 07:40

Популярный исполнитель Егор Крид и участник шоу «Песни» Terry представили новую песню «Будущий бывший». Композиция за короткое время стала хитом, оказавшись на первом месте в iTunes.

Об этом фанатам рассказал в Сети Тимати. Он отметил, что предполагал такой исход. Песня сдвинула с пьедестала в iTunes недавнюю композицию Тимати и Егора Крида «Гучи», и певец подчеркнул, что качество действительно достойное, как сообщает VistaNews. Дуэт вышел очень хороший.

Некоторые интернет-пользователи с ним согласились, отмечая таланты Terry, поддерживаемые Егором Кридом. Однако другие заявили, что песня «Будущий бывший» далеко не самая лучшая. Они подчеркнули, что из-за попадания в рейтинги iTunes всё меньше теперь верят им, поскольку на вершине оказываются далеко не самые качественные композиции.