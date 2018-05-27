«Мама скромнее»: Ксению Бородину раскритиковали за макияж 8-летней дочери на премии RU.TV

Сегодня, 07:39

Телеведущая Ксения Бородина отправилась на ежегодную премию RU.TV со всей семьё. Компанию ей составила и старшая дочь Мария, макияж которой вызвал бурю недовольства среди фанатов.

Слишком взрослый макияж девочки поссорил поклонников Ксении Бородиной. Защитники детской непорочности сразу раскритиковали звёздную маму за неправильное воспитание детей. Напомним, что у Ксении две дочери, потому поклонники стали гадать, ждёт ли вторую девочку такая же «участь». Гнев фанатов вызвала губная помада 8-летней дочери телезвезды. Яркий красный цвет и накрашенные ресницы добавили малышке годов.

Подписчики Бородиной уверены, что яркий детский макияж подходит только для художественных выступлений, но не для музыкальных премии вроде RU.TV. Некоторые фаны также отметили, что образ самой Ксении намного нежнее и скромнее. Другие же поклонники встали на защиту девочки и сделали ей массу комплиментов, сравнив с идеальной испанской девушкой.