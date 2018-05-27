Стас Михайлов с шиком отметил юбилей отца

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80-летний юбилей – всегда весомая дата. Хорошо, когда люди доживают до неё. Ещё лучше, если при этом их не забывают дети, внуки и другие родственники.

Стас Михайлов своего отца не забыл. Он с шиком отметил его юбилей в ресторане, расположенном рядом с Красной площадью.

О размахе гулянья можно судить по тому, что для выступления на юбилее отца Михайлов пригласил Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Наташу Королёву, Сосо Павлиашвили, группу «Самоцветы» и других известных исполнителей.

Стас Михайлов сообщил отцу, что 80 лет являются не возрастом, а лишь началом пути. Он рад, что тому удалось пройти такой путь. Также артист сообщил, что не может разделить отца и свою мать. Он полагает, что этот праздник – «юбилей на двоих».

Во время исполнения Сосо Павлиашвили песни о родителях, на маму Стаса Михайлова, который ему подпевал, нахлынули такие чувства, что она не смогла удержаться от слёз.

Подписчики сообщают Михайлову, что, до тех пор, пока живы родители, мы все являемся детьми. Они полагают, что артист является замечательным сыном, отцом и мужем.

Впрочем, есть и отдельные «комменты» от тех, кто возмущены подобным роскошным гулянием, когда в стране «тяжело жить».