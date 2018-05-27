Лена Миро рассказала, кто избил Настасью Самбурскую

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Ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская поделилась с поклонниками снимком, на котором она избитая лежала на больничной койке. Лена Миро решила рассказать о том, что же на самом деле произошло с девушкой.

Блогер отмечает, что предыдущая ведущая телепередачи «Ревизорро» Елена Летучая покинула свою должность и её место заняла Настасья Самбурская. Лена полагает, что сделали это по причине скандалов вокруг звезд, что должно было пойти на пользу для рейтингов шоу. Однако, по словам Миро, всё вышло с точностью наоборот. Опубликованный Самбурской снимок на больничной койке, был ничем иным, как рекламой браслетов, ссылка на которые была в конце публикации.

Для доказательства своей теории Лена поделилась снимком, на котором «избитая» Настасья отдыхает в ночном клубе. Хотя Самбурской и следовало пропасть на месяц в целях обеспечения нормальной рекламы, но, видимо, не смогла. Блогер уверена, что никто ведущую «Ревизорро» не избивал. Именно поэтому Лена считает девушку полной неудачницей, которая в июне вернётся к своему Instagram, избавившись от всех тех, кто задаёт неудобнее вопросы.