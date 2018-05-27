Ольгу Бузову назвали «проституткой будущего»

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Бузова не перестает шокировать публику своими экстравагантными образами. На этот раз она пришла на вручение «Русской музыкальной премии» в образе инопланетянки. Однако многие фанаты раскритиковали диву.

Ольга Бузова не хочет сдавать позиций и в очередной раз попыталась ошеломить своим появлением публику. Однако, на этот раз, даже самые преданные поклонники отметили, что телеведущая явно переборщила. Девушку обвинили в плагиате, сравнив костюм певицы с одним из тех, в котором когда-то давала концерты Бритни Спирс.

Сама Бузова продемонстрировала свой наряд в видео в Instagram, которое подписала: «Я прилетела с другой планеты, чтобы покорить эту и напомнить, что миром правит любовь». Многие подписчики отметили, что сомнений в том, что девушка с другой планеты нет. Также ими было сделано резкое замечание, что Бузова больше похожа на инопланетянку, назвав ее «проститукой из будущего».

К счастью, не все подписчики Бузовой стали ее травить. Некоторые все равно выражали преданность звезде, отмечая, что Леди Гага «нервно курит в сторонке», а «Звездные войны» могут позавидовать. Другие писали, что она не просто пришелица, но и королева иной планеты.