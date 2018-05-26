Бывшая ведущая "Ревизорро" Летучая беременна

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Скандал в проекте "Ревизорро" приковал пристальное внимание к экс-ведущей. Фанаты уверены, что Елена Летучая беременна.

Последний образ, который звезда выбрала для похода на светскую тусовку, натолкнул поклонников на мысль, что кумир носит под сердцем ребенка от Юрия Анашенкова. У мужчины уже есть двое детей от предыдущих браков, Елена же станет матерью впервые.

Пара встречалась до брака полтора года, в замужестве она почти два года. Поклонники давно говорили, что Летучей и Анашенкову уже давно пора обзавестись детьми, но бывшая ведущая "Ревизорро" отмалчивалась. Теперь же внешний вид Елены заметно изменился она поправилась. Фанаты решили, что пополневшая Летучая ждет первого ребенка, а беременность скрывает с помощью свободных нарядов.

Телеведущая побывала на выставке уличного художника из Таиланда Мю Бона, на мероприятие звезд надела короткое черное платье с объемным подолом. Фанаты посчитали, что такой фасон Летучая подобрала специально, чтобы скрыть увеличившийся из-за беременности живот. Сама Елена слухи о возможном пополнении в семье не комментирует.