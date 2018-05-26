"Сексуальные штучки": Serebro пришли на премию RU.TV в ошейниках и с фиолетовыми губами

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На мероприятии находятся практически все звезды российского шоу-бизнеса. Полина Гагарина например завоевала на премии награды в двух номинациях.

Девушки из группы Serebro сильно нервничали перед сражением в номинации с конкурентками из других музыкальных коллективов. Об этом они сообщили на официальной странице группы в Instagram. На мероприятие участницы Serebro пришли в ошейниках и с фиолетовыми губами.

Поклонники уже привыкли, что красавицы не всегда выбирают для светских мероприятий традиционные наряды, особенно это касается Ольги Серябкиной, которая чаще всего надевает самые сексуальные наряды, демонстрирующие грудь и ягодицы. Ее коллеги по группе также молодые и сексуальные, однако придерживаются более консервативного стиля, внося различные новшества в свои образы. Поклонники в комментариях к фото группы Serebro назвали девушек "Сексуальные штучки". На премии RU.TV девушки исполнили песню "Между нами любовь".