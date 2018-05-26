Лена Миро назвала Светлану Бондарчук "старой кошелкой"

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В немилость блогера экс-супруга Федора Бондарчука попала из-за многочисленных пластических операций. Миро считает, что 49-летняя Светлана сделала себе шикарное тело, чтобы добиться признания в обществе.

Лена Миро является ярым ненавистником звезд российского шоу-бизнеса. ОНа ежедневно выливает "грязь" на новую жертву среди знаменитостей. В последнее время от блогера досталось Алене Водонаевой, Матильде Шнуровой, Светлане Ходченковой и Настасье Самбурской. Редким явлением можно назвать ситуацию, когда Миро хвалит певиц и актрис.

Светлану Бондарчук блогер назвала "старой кошелкой". Экс-супруге Федора Бондарчука досталось из-за постоянного улучшения своей внешности. Миро также высмеяла тот факт, что режиссер предпочел "постаревшей" супруге молодую модель Паулину Андрееву, которая для него стала настоящей любовью.

Соответственно Бондарчук не оценил старания Светланы вернуть свою молодость. Лена Миро считает, что "старой кошелке" Бондарчук, которая потеряла мужа, не удастся найти себе нового мужчину, так как российские олигархи и бизнесмены предпочитают брать в жены молодых.