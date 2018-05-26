Фанаты приняли «ручки-ниточки» похудевшей Глюк'оZы за признак анорексии

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Поклонники всерьёз обеспокоены состоянием здоровья певицы, которая предстала накануне на телеэкране в откровенном наряде.

Певица Наталья Чистякова-Ионова приняла участие в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант», где среди прочего представила свою новую песню. В то же время фанаты Глюк'оZы обратили внимание на внешний вид кумира. «Ручки-ниточки» похудевшей певицы приняли за признак анорексии. 31-летняя звезда показалась в облегающем коротком платье из латекса мятного цвета. Поклонники не могли не заметить, что Наталья заметно постройнела. Многие из них и вовсе решили, что у неё начались проблемы со здоровьем. Между тем, большинство с восторгом восприняли перевоплощение Натальи и отметили сексуальность певицы.

Ранее Лолита Милявская рассказала, почему не хочет садиться на диету. Певица призналась, что это может причинить ущерб её вокальным данным.