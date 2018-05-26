Громкий развод в Голливуде: Актриса Сильверстоун вновь может стать свободной

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Американская киноиндустрия, впрочем, как и многие другие, продолжает демонстрировать уровень «постоянства браков» тех, кто в ней работает. И вот, снова громкий развод.

Стало известно, что актриса Алисия Сильверстоун, востребованная в Голливуде, скоро снова сможет стать свободной женщиной.

Её супругом был Кристофер Джареки, который известен в качестве музыканта. Причина развода – наличие непримиримых разногласий. Чего именно они касаются, не сообщается.

Американские издания сообщают, что у Сильверстоун и супруга имеется брачный договор. Их совместное имущество будет разделено согласно ему. В каких именно пропорциях, пока не известно.

Сильверстоун, сделавшая карьеру в Голливуде, и Джареки сообщили о своём намерении расстаться ещё в феврале этого года. Однако, официально оформить его они решили лишь сейчас.

Представитель Сильверстоун сообщил, что актриса и музыкант, как и раньше, относятся друг к другу с любовью и уважением. Они решили сохранить близкие дружеские отношения.

Однако по взаимному согласию решили расторгнуть свои отношения, длившиеся больше 20-ти лет. Они начались в конце 1990-х, что завершилось свадьбой в 2005 году.

У пары есть совместный ребёнок Беар Блю. Их сыну сейчас семь лет. Какие действия родители решили предпринять в отношении него, пока также является тайной.

Ряд СМИ, считающиеся в Голливуде «знающими», сообщают, «всё будет хорошо».