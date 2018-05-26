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Адвокат уверена, что в их неудачном браке виноваты многочисленные измены одного из супругов.

Катя Гордон рассказала, что она общалась с двумя бывшими женами футболиста, поэтому она уверена, что в неудачном исходе каждого брака виноват именно Кержаков. Недавно поступила информация, что Александр развелся с Миланой, несмотря на то, что у молодых людей есть ребенок. В своем Instagram девушка рассказала, что она очень разочаровалась в бывшем муже. Милана не особо распространилась о деталях развода, однако вскоре стало понятно, что пара рассталась из-за измены мужа. Катя Гордон была адвокатом бывшей жены Кержакова и теперь подобная ситуация повторилась и с Миланой. Адвокат рассказала, что она винит в разводе Александра, так как он постоянно изменяет своим женам.

Гордон объяснила, что при суде с первой женой она подумала, что Милана просто хочет заполучить Александра. Однако после общения с девушкой, она поняла, что Кержакова просто стала заложницей обстоятельств.

«Милана очень добрый и отзывчивый человек», - заключила Гордон.

По словам Кати, Кержаков - мужчина со звездной болезнью, и он не может находиться с одной женщиной в доме длительное время. Поэтому, уже который брак футболиста заканчивается крахом. Чтобы предостеречь будущих избранниц, Катя Гордон сообщила тайные причины развода Кержаковых.