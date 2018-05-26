Дочь Владимира Машкова впервые показал фото его привезённых из США внучек

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Знаменитости, что стало уже привычным, увозят своих не только детей, но и внуков за рубеж, где их и содержат. Впрочем, иногда они радуют своих подписчиков фотографиями, на которых показывают повзрослевших детей.

Дочь Владимира Машкова не стала исключением. Сейчас она впервые показала фото внучек известного киноактёра, привезённых из США.

Мария Машкова, которой 33 года, проживает в Лос-Анджелесе вместе с супругом и двумя дочерьми. Для Владимира Машкова они приходятся внучками. Её супругом является Александр Слободяник-младший.

Он приходится известному пианисту сыном. Сейчас известен в качестве бизнесмена, продюсера и музыканта.

Дочь Машкова «плотно» обосновалась в США со своей семьёй. Россию посещает лишь периодически, чтобы поучаствовать в съёмках или спектаклях.

Сейчас она впервые привезла в РФ внучек Машкова, поскольку здесь установилась достаточно тёплая погода. Стефании, которая первый раз в Москве, - 7 лет. Александре – 6.

Дочь Машкова сообщает, её девочки очень довольны своим времяпрепровождением за чертой города. Компанию им составляет бабушка. Это актриса Елена Шевченко.

Об отношении дедушки к этому событию, не сообщается.

Дочь Машкова информирует, что у его внучек свободное владение русским и английским. Французский пока «не очень». Она считает их будущими актрисами и в Россию они прибыли с собственным гардеробом.