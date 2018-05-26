Сегодня, 19:00

В преддверии мероприятия многие знаменитости российской поп-сцены на своих страницах в социальных сетях начали выкладывать фото своих платьев и костюмов. Ксения Бородина, к примеру, будет на красной дорожке в образе ангела с крыльями, Марина Погребняк очарует всех своей большой грудью и сильным вырезом в области декольте, а Кети Топурия будет в платье, демонстрирующем ноги. Звёзды шоу-бизнеса хвастаются нарядами перед премией Ru.Tv и собираются произвести фурор на мероприятии.

Звезды российского шоу-бизнеса перед премией Ru.Tv хвастаются нарядами. Само же мероприятие пройдёт сегодня, 26 мая, вечером. К примеру, Ксения Бородина предстанет перед камерами на красной дорожке в образе ангела. Женщина опубликовала в свой Instagram снимок, на котором запечатлена в длинном белоснежном платье, а на плечах у неё настоящие пернатые ангельские крылья. Вместе с Бородиной на премию пойдут её две дочки, сын и супруг. Мужчины выбрали чёрные рубашку с брюками, а девочек одели в яркие платья.

Супруга Павла Погребняка Мария для выхода в свет выбрала очень яркий макияж. Но внимание в её образе в первую очередь притягивает грудь, которая буквально вываливается из платья с широким декольте. По мнению фанатов Марии, её «космический» макияж отлично сочетается с общим образом.

Певица Кети Топурия собралась на премию Ru.Tv в чёрном платье. Оно открывает плечи женщины и акцентирует внимание на груди. Также платье обладает огромным вырезом внизу, что будет подчёркивать длинные ноги. Фанаты певицы хотят увидеть вместе с Кети рэпера Гуфа.

Музыкальная премия телеканала Ru.Tv будет проходить сегодня, 26 мая, вечером. Однако судя по профилям звёзд в Instagram, они уже готовы к мероприятию.