«По стопам отца»: Сын умершего актёра Андрея Краско тоже стал артистом

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Известный актёр скончался почти на съёмочной площадке известного фильма «Ликвидация» в возрасте 48 лет. Его отец Иван Иванович на шоу «Секрет на миллион рассказал», что его сын был алкоголиком, хотя этого и не признавал.

Отец Андрея Краско рассказал, что Андрей стал знаменитым после 40 лет и участия в сериале «Агент национальной безопасности». Как заявляет Иван Иванович, его сын очень много пил. Несколько раз друзья даже отвозили его в реанимацию. Отец актёра даже один раз отобрал бутылку с водкой и разбил её, но Андрей Краско оставался упрямым.

Он никогда даже не хотел признавать, что ему просто необходима помощь от профессионалов. Один раз даже его мать заявила, чтобы артист не приходил в дом пьяным.

Официальные источники гласят, что Андрей Краско умер на 49-м году жизни в 2006 году. Он был очень любвеобильным и у него остался сын Ян, от актрисы Натальи Акимовой. Он с рождения живёт в Варшаве. Сейчас ему 38 лет, и он решил пойти по стопам отца и тоже стал артистом. Мужчина также озвучивает фильмы.

После смерти у Андрея Краско осталось трое детей. Отец актёра Иван Иванович получил дачу, продал её и на полученные деньги вылечил своё зрение и помог супруге, которая к слову младше на 60 лет, посетить США.