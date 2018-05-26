Ирину Шейк без макияжа и Брэдли Купера с коляской заметили в Нью-Йорке

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После Каннского фестиваля Ирина Шейк и Брэдли Купер отправились в Нью-Йорк. Там 32-летняя модель и 43-летней актёр попали в объектив папарацци во время прогулки со своей дочкой.

Знаменитая пара не стесняется выбирать неоднозначные варианты одежды. Так, Шейк надела джинсовую юбку, вязанную кофточку и обула кроссовки, а на лице не было признаков макияжа. Её партнёр Купер тем временем прогуливался по парку Нью-Йорка с коляской. Заботливый отец не отходил от своей дочери, не обращая внимание на папарацци повсюду. Фотографы запечатлели, как Купер и Шейк трогательно общались между собой, обнимались и не отходили друг от друга ни на минуту.

Поклонники, увидев романтичную прогулку знаменитой пары, назвали её лучшей в Голливуде. Но, несмотря на череду похвал, стали критиковать кроссовки, которые, по мнению хейтеров, не подошли под юбку 32-летней модели. Сама же Шейк не боится экспериментировать, и прогулка по Нью-Йорку является лишь очередным подтверждением.