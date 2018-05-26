Актриса Глафира Тарханова не постеснялась выложить фото в бикини

Сегодня, 18:16

Мать четверых детей смело показала фото без одежды.

Восемь месяцев назад Глафира родила четвертого ребенка. Девушка как-то призналась, что во время каждой беременности набирала около 20 кг. Недавно поклонники актрисы завалили ее критикой о том, что прошло достаточно много времени после родов, а она все еще не вернула свою прежнюю фигуру.

В ответ актриса шуточно назвала себя «необъятной» и пообещала, что начнет работу над собой. И вот девушка не постеснялась выложить фото в бикини, впервые продемонстрировав фигуру после родов. Поклонники оставляли комментарии, что Тархановой действительно удалось привести формы тела в порядок, и она проделала большую работу над собой.

Многодетная мама призналась, что в этом ей помогли диета, спорт и занятия йогой. Несмотря на такое количество детей, девушка отлично справляется, и ей удается продолжать строить успешную карьеру.