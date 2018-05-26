В Петербурге «нищеброды» вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ

Сегодня, 18:05

Инцидент произошел 26 мая в ресторане «Гинза» на Аптекарском проспекте. Заранее администрация заведения была предупреждена о соблюдении графика выступлений, однако рекомендации проигнорировали.

Сергей Шнуров назвал горожан «нищебродами» после того, как они пожаловались на его полуночный концерт. В Петербурге вызвали полицию на мероприятие, где играла группа Шнурова в рамках ПМЭФ. После 23:00 музыкально-матерный грохот продолжился. Утихомирить бурную группу смогли лишь полицейские 18-го отдела Петроградского УМВД.

По словам местных жителей, проблемный певец неоднократно и ранее славился своим хамством и бесцеремонностью. В Сети пользователи раскритиковали поведение Шнурова, но нашлись и те, кто поддержал его позицию в этом вопросе. Прекратить свой концерт все же пришлось эпатажному музыканту.