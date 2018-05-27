Евгения Феофилактова спалила себе грудь

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Бывшая участница шоу «Дом-2» обеспокоила своих подписчиков в Instagram выложенным фото. На нем у девушки видно сильное покраснение груди.

Евгения Феофилактова почти постоянно находится на загородной вилле Давида Аванесяна. Девушка часто делится фото, как она нежится под лучами весеннего солнца. Однако солнечные ванны не сыграли на пользу Евгении.

На фото видно, что грудь девушки сильно обгорела под лучами подмосковного солнца. Евгения отметила, что сама не поняла, как ее так угораздило. А ее сын посчитал, что покраснения являются «солнечным поцелуем».

Многие подписчики писали, что Феофилактова «спалила» себе грудь, а также оставляли обеспокоенные комментарии: «Скоро вся черная и обгорелая будешь!», «Может поменьше на солнце гулять, и так вон как сильно грудь обожгла», «Нужно беречь такое нежное место».

Напомним, что на проекте «Дом-2» эффектной брюнетке симпатизировало множество мужчин, она же не теряла времени зря и успела завести достаточно много романов.