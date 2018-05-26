Развод Шнурова убил веру россиян в любовь

Сегодня, 17:58

Решение лидера «Ленинграда» накладывает отпечаток на судьбы тысяч людей по всей России и за её пределами.

Публикация Сергея Шнурова в Instagram, анонсировавшего свой развод с супругой Матильдой, спровоцировал настоящий взрыв в соцсетях. Пользователи на фоне шокирующей новости массово пишут, что потеряли веру в любовь. Россиян, а также поклонников музыканта в ближнем зарубежье, глубоко поразил тот факт, что, казалось бы, такая крепкая пара рассталась. Twitter, «Вконтакте», Facebook и Instagram сегодня полны постов разочарования, суть которых сводится к одному – настоящей любви, веру в которую прививали Шнуров и Матильда, на самом деле не существует. Психологи, комментируя данное событие считают, что лидер «Ленинграда», являющийся кумиром миллионов, «убил» и без того слабый авторитет института брака. Сейчас молодые пары всё чаще демонстрируют потребительское отношение к семейным ценностям, когда брак нужен лишь, если приносит определённую пользу.

Ранее Ксения Собчак на концерте «Ленинграда» в Санкт-Петербурге призвала Шнурова и Матильду помириться.