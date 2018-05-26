Поклонники уверены, что бывшая наркоманка Дана Борисова скоро вернёт себе дочь

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Поклонники Даны Борисовой находятся в предвкушении пока ещё не свершившегося события. Они ожидают, когда телеведущая вернёт себе полноценную опеку над дочерью.

Пользователи социальной сети и подписчики страницы Даны Борисовой не могут нарадоваться наладившимся отношениям Даны с её дочерью. Частые встречи, милые фото и оптимистичные разговоры о будущем натолкнули их на мысль о том, что в семье Даны Борисовой всё налаживается, и она постепенно возвращает себе Полину.

Например, последние праздники мама и дочь провели вместе, как и последний звонок, который совпал с выпуском девочки из начальной школы. А вскоре они вдвоём летят на Крит. Поклонники рады за телеведущую, как за себя. Они отмечают, что Дана этого достойна и приложила много усилий для того, чтобы очистить имя от клейма «бывшей наркоманки», оставив глупые советы без внимания.