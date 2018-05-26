Александра Зверева публично рассказала о прелестях зрелого возраста

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Александра Зверева, ранее состоявшая в группе «Демо», сейчас является автором довольно популярного блога. В одном из последних постов она рассказала, что ей нравится в своем возрасте.

В марте этого года певице исполнилось 37, но она явно не стесняется данного факта. Более того, в своем профиле в Instagram Саша написала, что после 35 стала гораздо более тонко ощущать «материи», которые влияют на наши жизни. По словам Зверевой, многие вещи обретают совершенно иной смысл с возрастом. Она призналась, что сама только недавно научилась понемногу управлять этими материями и быть по-настоящему благодарной каждому прохожему в её жизни. Саша говорит, что стала куда эмоциональнее, её легко можно увидеть в слезах от определённых осознаний, а также у неё возросло желание поглощать новую информацию. Певица также упоминает, что свою роль в этом могла сыграть смена питания.

Саша и ранее делилась в социальных сетях довольно откровенными историями о своей жизни. Недавно она рассказывала, что в молодости имела много проблем со здоровьем и пагубных привычек, но знакомство с будущим супругом будто изменило её сознание.