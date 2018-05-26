Сара Джесика Паркер показала раритетное фото со съемок в фильме

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В социальной сети уникальный кадр набрал 207 тыс. просмотров и сотни комментариев. Этот момент зарождения любви к актерству умилил подписчиков артистки и произвел фурор.

Сара Джесика Паркер поделилась волшебным фото с дебютных съемок в фильме по мотивам книги Ганса Христиана Андерсона «Девочка со спичками» (1974 год). Раритетный снимок актриса подписала особенными словами.

«Момент, когда зародилась моя любовь к актерству. Моя первая работа. Играя девочку со спичками по мотивам книги Ганса Христиана Андерсона «Девочка со спичками», 1974 год. Это были пять счастливых дней», - написала Сара Джессика Паркер.

Подписчики актрисы в восторге оставили десятки положительных откликов о снимке, на котором маленькая Сара не смотрит в камеру, а задумчиво глядит в сторону. Некоторые пользователи Сети нашли сходство маленькой девочки с сестрами Олсен: такое же светлое личко, красивые локоны и лучезарная улыбка.