Блогер предложил сделать Сердючку президентом Украины

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Андрей Данилко смог бы навести порядок в стране, считает Манукян.

Блогер Вадим Манукян, входящий в состав экспертного совета при Госдуме, предложил поддержать Верку Сердючку, а именно исполнителя её образа шоумена Андрея Данилко, в качестве президента Украины. Певец смог бы сделать многое для налаживания отношений с Россией, а также навести порядок в стране. Манукян уверен, что те личные качества, какими обладает Данилко, помогли бы ему стать настоящим президентом и объединить Украину, вернув ей тот облик, который был ей присущ до 2014 года. Блогер подчеркнул, что в украинском артисте нет хамства, наглости и злобы, он дружелюбен и справедлив, поэтому как никто подходит на роль главы государства.

Ранее стало известно, что Порошенко обновил антирекорд уровня недоверия украинцев. Деятельность президента не одобряет 81% граждан Украины.