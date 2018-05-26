Эпатажная Леди Гага превращается в Одри Хепберн и Мэрилин Монро

Сегодня, 17:16

32-летняя королева стиля плавно меняет откровенные эпатажные наряды на более женственные образы. Девушка прогулялась по Нью-Йорку в стиле Одри Хепберн и Мэрилин Монро.

Девушка уже не хочет шокировать публику своими нарядами. С годами она становится все более женственной. Леди Гага хочет стать идеалом красоты в стиле ретро. Гага оставила в прошлом потрясающие публику костюмы из мяса и платья-БДСМ. Недавно журналисты засняли Леди Гагу в платье миди, на каблуках и с прической как у Одри Хепберн. На девушке была розовая помада и очки.

Певица еще никогда не выглядела такой женственной, как на этих фотографиях. Подобный стиль был популярен в 1950-х годах и девушка решила позаимствовать моду из прошлого.