Пермякова взяла на работу внебрачного сына Спартака Мишулина

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Светлана Пермякова обладает собственным театральным агенством, в которое входят такие известные актеры, как Марина Федункив, Аристарх Венес, Григорий Мартиросян и другие.

Театр Пермяковой часто ездит с гастролями по разным городам России. Everett Production успешно функционирует уже три года, и часто приглашает к себе талантливых артистов. В состав команды уже вошли Андрей Гайдулян и Оксана Тумайкина. Недавно к успешной команде Пермяковой присоединился и Тимур Еремеев, который оказался внебрачным сыном Спартака Мишулина. Артист в последнее время стал достаточно популярным. Недавно состоялась его первая премьера «Слишком женатый таксист», во время которой артист испытал массу хороших эмоций. Спектакль состоялся в Нижнем Новгороде. После того, как в СМИ стали массово обсуждать родство Мишулина и Еремеева, популярность последнего возросла вдвое.

Оказалось, что по тесту ДНК молодой человек является сыном актера. Его законная дочь Карина Мишулина обвинила Тимура в пиаре на личности Спартака. Тимур воспринял обвинения подобного рода в шутку, подчеркнув, что аудитория, которая его смотрит, не знает кто такой Спартак Мишулин. Если бы он хотел стать знаменитым, он бы лучше сказал, что он сын Прохора Шаляпина или жена Тимати.