Филиппа Киркорова избивали в школе за болгарскую внешность

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Король российской эстрады стал гостем шоу «GazLive», создателем которого является рэпер Баста. В эфире Киркоров рассказал о том, как и почему его дразнили в школьные годы.

Артист Филипп Киркоров, став гостем шоу «GazLive», рассказал Василию Вакуленко не только об изменениях в характере, любви к варенке и о том, что он стал заложником собственного образа, но и о том, что часто попадал в драки с одноклассниками и ребятами из старших классов. Оказалось, что Киркорова в школе избивали за болгарскую внешность. Маленького кучерявого мальчишку называли «эфиопом» и недолюбливали за то, что будущий артист часто ездил в Болгарию, хотя Филипп часто привозил своим товарищам сладости, сувениры, а иногда и кроссовки. Певец отметил, что в детстве был очень похож на Александра Сергеевича Пушкина.

В программе артист также признался, что стал заложником собственного образа, тратя на эффектную одежду огромное количество средств, обращаясь к мировым модельерам и стилистам. Филипп заявил, что будь его воля, он бы вообще не одевался.

Певец также рассказал о том, что стал справляться со своей прославленной вспыльчивостью и упрямством. Это связано с рождением детей, с которыми нужно сдерживать себя. Киркоров отметил, что он по знаку зодиака телец, а по году рождения коза, но сейчас все изменилось и он чувствует в себе изменения в сторону скорпиона.