Бондарчук показала фигуру без белья в прозрачном платье из целлофана

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Фанаты пришли в восторг от уведенного наряда, которое было почти полностью прозрачным. Сама же 49-летняя женщина заявила, что «платьев много не бывает».

Недавно Светлана Бондарчук опубликовала на своей официальной странице в Instagram фотографию. Ею женщина показала свою фигуру в прозрачном платье. Примечательно, что она была без нижнего белья. При просмотре публикации видно, что Светлана была запечатлена с очень глубоким декольте. Сам же наряд, как будто бы пошит из целлофана, он прозрачный, блестит и переливается. Кроме того, платью присущ отблеск, который присущ клеёнкам.

Фанаты Бондарчук пришли в восторг от увиденного, некоторым особенно понравилось, что женщина в своём возрасте имеет отличную фигуру и может себе позволить делать фотографии без нижнего белья.

Стоит отметить, что брак Фёдора и Светланы Бондарчуков распался из-за увлечения мужчины актрисой Паулиной Андреевой. Коллеги экс-супруги режиссёра отметили, что она после развода только расцвела и получила вторую молодость. Новым избранником Светланы стал 37-летний фотограф Сергей Табунов.