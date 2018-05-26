«Великий, но нежный и ранимый»: Матильда просит не обижать Шнурова

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Супруга Сергея Шнурова поблагодарила небезразличных к её судьбе людей за поддержку.

Елена Мозговая, известная также, как Матильда Шнурова, призвала пользователей в соцсетях воздержаться от оскорблений в адрес Сергея Шнурова, который сегодня заявил о разводе с супругой. В своём Instagram она просит поклонников не обижать музыканта, который пока ещё приходится ей мужем. Матильда отметила, что лидер «Ленинграда» хоть и «великий», но в то же время «нежный и ранимый». Женщина поблагодарила всех за поддержку, признавшись, что не ожидала столь мощной реакции. Сам Шнуров, напомним, также призвал не беспокоить ни его, ни его супругу по данному поводу. Тем мне менее общественность, шокированная данной новостью, не перестаёт обсуждать разрыв пары и упрекать каждого из супругов в том, что им не удалось сохранить брак.

Ранее блогер Лена Миро назвала истинную причину развода Сергея Шнурова и Матильды. В своём блоге она заявила, что быть в паре с такой женщиной, как Мозговая — стыдно.