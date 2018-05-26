Мария Погребняк поразила размером ежедневной порции

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Звезда подиума и дизайнер Мария Погребняк поразила фанатов тем, сколько она ест. Размер порции, которая появляется на тарелке знаменитости каждый день, навёл поклонников на мысль, что у девушки анорексия, как сообщает «Версия.Инфо».

У Марии Погребняк в её 29 лет очень хорошая фигура, несмотря на рождение троих детей. Фанаты часто писали комплименты по этому поводу, и теперь звезда решила продемонстрировать, что же она ест и в каком количестве. Знаменитость показала свою ежедневную порцию на один из приёмов пищи, однако некоторые фанаты засомневались, что её вообще хватит для человека.

Это был крошечный блин с водорослями. Поклонники в ужасе стали спрашивать, не шутит ли Мария Погребняк. Если нет, то есть риск, что у неё начала развиваться анорексия. Некоторые, впрочем, вспомнили, как недавно звезда рассказывала, что изредка способна даже фастфудом вместе с сыновьями полакомиться, и успокоились. По их мнению, это значит, что иногда Погребняк съедает нечто побольше и сытнее той микроскопической порции, что продемонстрировала.