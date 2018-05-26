Солист группы «Руки Вверх» рассказал выпускникам, как им следует дальше жить

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Сергей Жуков показал фанатом редкое фото со школьных времен. Певец поздравил выпускников с окончанием школы, поделился собственным опытом и предложил подписчикам рассказать забавные случаи из своей школьной жизни.

Жуков назвал выпуск из школы самым значительным шагом в жизни каждого молодого человека. Певец предостерегает, что баловство и беззаботность должны остаться позади и не мешать выбрать жизненный путь и найти себя. Еще солист дал, по его мнению, более важный совет, который заключается в том, что нельзя забывать своих школьных друзей. Жуков уверяет, что хоть люди могут оказаться далеко друг от друга и от старой школы, но, все же, не стоит терять контакт с теми, кого когда-то называл своими друзьями.

Сергей Жуков предложил подписчикам назвать самые смешные моменты, которые случились с ними во время выпускного или последнего звонка. В итоге в комментариях получилась целая история из самых запоминающихся моментов.