Актер из фильма «Любовь и голуби» шокирован ремонтом своей дачи

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Дом артиста изменился до неузнаваемости. Он не был готов к таким переменам, хотя позже он всё же поблагодарил специалистов, работающих над его дачей.

Известный советский актёр Сергей Юрский считается любимчиком миллионов людей по всему миру. Он снимался в таких культовых фильмах, как «Любовь и голуби», «Золотой телёнок» и «Место встречи изменить нельзя».

Сейчас же в старости он играет в основном в театре, а свободные минуты ему нравится проводить в своём дачном домике. Именно сюда он решил пригласить специалистов с шоу «Идеальный ремонт». Они пообещали превратить двухэтажный дом в красивое и уютное место для артиста и его жены

В конечном итоге Сергей Юрский был шокирован ремонтом своей дачи. Дело в том, что дизайнеры изменили почти всё – от внутренней отделки дома, до внутренних работ. Артист признаётся, что ему сложно поверить, что он видит свою дачу, но результат для него удивительный. Результат – «просто сказочный», а внутри стало очень просторно.

В таком же восторженном шоке осталась и супруга Юрского. Она была особенно рада лестнице. Актёр заявил, что подарок для него «слишком хорош», но ему очень нравится результат.