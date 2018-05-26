Дочь Клары Лучко Оксана рассказала о последнем дне своей мамы

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Женщина призналась, что спустя 13 лет после ее смерти продолжает думать о ней как о живой, и носить ее кольцо возле своего сердца. Уход самого близкого человека стал ударом для единственной дочери артистки.

Первый канал ко дню памяти Клары Лучко презентует документальный фильм. К этой дате дочь актрисы решилась рассказать о последнем дне своей любимой мамы. Оксана призналась, что года не утоляют ее боль разлуки с мамой и она до сих пор переживает тяжелую утрату. В фильме «Клара Лучко. Цыганское счастье» женщина рассказала, что ее главным воспоминанием о матери стало семейное кольцо.

«И всегда говорила: «Если что-то произойдет, ты носи это, пожалуйста, и я ношу. Только на руку надеть не могу, потому что, если надеваю на руку, то вижу мамину руку. Это очень больно… », - сообщила Оксана.

Коллеги Клары Лучко подтверждают, что она снималась до последнего дня, даже приехала со съемок за два дня до смерти.

К слову, дизайнер рассказал, что именитая артистка всегда использовала один особенный компонент для поддержания идеального состояния кожи.