Дочь Клары Лучко Оксана рассказала о последнем дне своей мамы

Женщина призналась, что спустя 13 лет после ее смерти продолжает думать о ней как о живой, и носить ее кольцо возле своего сердца. Уход самого близкого человека стал ударом для единственной дочери артистки.
Первый канал ко дню памяти Клары Лучко презентует документальный фильм. К этой дате дочь актрисы решилась рассказать о последнем дне своей любимой мамы. Оксана призналась, что года не утоляют ее боль разлуки с мамой и она до сих пор переживает тяжелую утрату. В фильме «Клара Лучко. Цыганское счастье» женщина рассказала, что ее главным воспоминанием о матери стало семейное кольцо.
Коллеги Клары Лучко подтверждают, что она снималась до последнего дня, даже приехала со съемок за два дня до смерти.
К слову, дизайнер рассказал, что именитая артистка всегда использовала один особенный компонент для поддержания идеального состояния кожи.