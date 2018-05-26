«Быть с ней в паре — стыдно»: Миро назвала причину развода Шнурова и Матильды

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«Два претенциозных клоуна», коими считает Сергея Шнурова и Елену Мозговую блогер, должны были «жить и радоваться».

На фоне откровения лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова о намерении развестись с супругой Матильдой представители шоубиз-общественности наперебой комментируют данное событие. Не упустила возможности высказать своё мнение и скандальный блогер Лена Миро, которая даже назвала причину развода пары. Лидер мнений уверена, что быть с такой женщиной, как Елена Мозговая – стыдно. А всё из-за её чрезмерного пристрастия к алкоголю. «Вместе пили. Вместе корчили из себя богему. Казалось бы: два претенциозных клоуна нашли друг друга. Живи и радуйся, но нет. Не срослось.», - рассуждает в своём блоге Миро. Такие женщины, считает Миро, в любом обществе считаются «неприкасаемыми». «Даже пьяница не хочет видеть рядом с собой вот это.», - резюмировала она. «Быть с ней в паре — стыдно», - ометила Миро.

Ранее мы писали, что Стаса Барецкого огорчила новость о разводе Сергея Шнурова. Актёр и шоумен считает, что супруга Елена Мозговая «придержала» музыканта от алкоголизма.